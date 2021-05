Aimé Anthuenis a passé 6 semaines dans le coma à cause du Covid Division 1A Y.T Aimé Anthuenis (77 ans) a failli mourir du Covid. C’est ce qu’il a confirmé à VTM. © BELGA

“J’ai passé six semaines dans le coma”, a dévoilé l’ancien entraîneur d’Anderlecht et des Diables rouges. “L’hôpital a appelé mes proches pour dire que je ne serais peut-être plus là le lendemain. C’était donc sérieux. J’ai passé six mois dans mon lit, j’ai eu des calculs rénaux... J’ai eu de la chance.”