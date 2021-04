Du titre annoncé du Club Bruges à la possible réaction du Standard en Europe playoffs en passant par la conquête européenne des Mauves, Alex Teklak balaie toutes les grandes questions du début des playoffs.

1 Le Club Bruges peut-il réaliser un 18 sur 18 ?

"Non. Je ne pense pas. Je ne suis même pas certains qu’ils vont écraser les playoffs. Si ça arrive, c’est parce que les autres décrochent. Ce serait plutôt par défaut. Anderlecht leur a posé des problèmes alors que Genk et l’Antwerp sont assez insaisissables vu leur situation. Je n’imagine pas Bruges, par contre, faire de mauvais playoffs. Ils joueront le coup à fond. Le calendrier tombe d’ailleurs parfaitement pour eux. Ils affrontent directement Anderlecht, leur adversaire le plus dangereux, à domicile. S’ils gagnent, ils frappent un gros coup. Même un nul ne serait pas une mauvaise affaire. Perdre, par contre, leur mettrait un fameux coup de pression. Clement va attacher une grosse importance au match contre Anderlecht. Bruges doit assumer le statut de favori."