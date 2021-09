Alexander Blessin prolonge à la tête d'Ostende jusqu'en 2024 Division 1A Belga Le KV Ostende a annoncé jeudi la prolongation de contrat de son entraîneur Alexander Blessin jusqu'en juin 2024. © BELGA

Le bail du technicien allemand expirait initialement au terme de la présente saison. Blessin, 48 ans et arrivé chez les Kustboys il y a plus d'un an, a réalisé une première saison de très haute facture. Il est parvenu à mener ses troupes à la 5e place de la phase classique avant de terminer 3e des playoffs II. Il affiche le bilan de 21 victoires, 9 partages et 18 défaites après 48 matches.