Pour son premier retour en bord de Meuse en tant que joueur de l’Antwerp, Alexis De Sart s’en sort avec une qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique.

Pour l’ancien de la maison rouche, c’est la fatigue qui a fait la différence dans ce quart. "On savait qu’ils enchaînaient beaucoup de matchs et qu’ils seraient fatigués en deuxième mi-temps", analyse le médian. "D’autant qu’on a pu faire tourner contre Eupen le week-end dernier et cela nous a permis de venir ici avec des joueurs frais." Se rapprochant une nouvelle fois de l’Europe grâce à cette qualification pour le dernier carré, le Great Old voit la route de Bruxelles s’ouvrir devant lui. "La Coupe devient un objectif", conclut De Sart. "On a goûté au stade Roi Baudouin en qualifications pour l’Europa League l’été dernier, on a envie d’y retourner."