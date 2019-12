Découvrez toutes les réactions au micro de Proximus Sports à l'issue du nul entre le Standard et Anderlecht (1-1).

Alexis Saelemakers:

“C’est un très bon résultat, on montre qu’on a les épaules pour ce genre de match. Il y a des matches où on manque de chance, aujourd’hui on en a eu et on est content. Van Crombrugge est très important pour l’équipe, il nous sauve aujourd’hui.”

Zinho Vanheusden

“On est très déçu, on a bien joué, le public était derrière nous. On doit marquer et gagner malgré un bon gardien. C’est toute l’équipe qui doit aider à marquer plus. Sur leur but, le centre est dévié et on est surpris, c’est dommage. Il ne faut pas sous-estimer Anderlecht, ils ont des bons joueurs, mais on devait gagner. Bastien est un joueur important, j’espère que ce n'est pas trop grave car on a besoin de lui. On joue tous les trois jours et c’est logique qu’il y ait de la fatigue.”

Selim Amallah

“Encore une fois on n’arrive pas à mettre le ballon au fond malgré nos occasions. Il n’y a eu qu’une équipe sur le terrain, c’est frustrant. Moi j’ai deux opportunités et je n’ai pas su concrétiser. Le scénario est toujours le même, on n’arrive pas à comprendre pourquoi. On ne garde pas le zéro derrière et c’est le plus frustrant. L’entraîneur va nous taper sur les doigts, tout simplement.”

Marco Kana

“On a mal commencé. On a eu quelques occasions par la suite mais pas assez. On peut dire qu’on s’en sort bien même si on sait que ce n’est pas assez pour les PO1. On a manqué d’audace, on n'a pas su jouer notre jeu. On prend de l'expérience, c’était mon premier Clasico, j’ai beaucoup appris. On va apprendre de ce match.”

Michel Preud’homme

“Tout était là pour gagner ce match de nouveau. Tout ce qu’on développe est très positif mais la récompense n’est pas là. Je prend très mal ce résultat. On ne tue pas et eux égalisent sur un centre dévié, on ne peut même pas parler d’occasion…”

Franky Vercauteren

"On peut toujours faire mieux mais il y avait déjà une attitude et un état d'esprit de qualité. En première mi-temps c'était fermé, le Standard à part le but n'a pas été dangereux. En deuxième, on a trouvé un équilibre, on contrôlait pas mal le match jusqu'à l'expulsion. La blessure de Verschaeren a l'air sérieuse, je ne veux pas m'avancer sur un pronostic. Le résultat, avec les circonstances, est une très grande satisfaction."