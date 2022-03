Demi-finaliste de la Coupe de l’UEFA 1988 avec le Club Bruges, puis de retour en D3 à Seraing, avant de retrouver l’Europe en 1994 avec les Métallos, Serge Kimoni (56 ans) pourrait écrire un livre sur sa carrière, riche en rebondissements et en anecdotes croustillantes. Certaines très marrantes, d’autres nettement moins.

C’est dans son bar préféré, la brasserie de l’Air Pur, tenue par la sœur de Marc Grosjean et décorée avec des photos des grandes années sérésiennes, que "Kim" nous a raconté ses péripéties. Un voyage d’une heure dans le football des années 1980 et 1990, bien loin des entretiens actuels. "S’il y avait eu des smartphones à mon époque, je me serais fait tuer. Je me souviens qu’on retrouvait parfois les journalistes en boîte de nuit, ils sortaient aux mêmes endroits que nous. Sauf qu’ils n’écrivaient rien sur ce qui s’y passait."