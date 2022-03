À 30 ans, Dieumerci Ndongala a déjà pas mal bourlingué. En Belgique notamment, où il a porté, en plus de ceux de Gand et Genk, les maillots de Charleroi (2014-16) et du Standard (janvier 2017-janvier 2018). Deux clubs qu’il continue de suivre depuis Nicosie, où il évolue depuis la saison passée. "Honnêtement, je regarde encore beaucoup de matchs belges", affirme-t-il.

Et sa préférence cette saison ne va à aucun de ses anciens clubs, mais bien à l’équipe d’un coach clé de sa carrière : l’Union de Felice Mazzù.

"L’Union m’impressionne vraiment. Les Bruxellois sont en train de réussir quelque chose de grand. Notamment grâce au bon travail du coach. Mais j’apprécie également beaucoup ce que fait Kompany à Anderlecht. J’aime la qualité du jeu déployé par son équipe. Je pense que, qualitativement, Anderlecht propose le meilleur football de Belgique. C’est posé, réfléchi."