Anderlecht joue sa saison ce soir en quart de finale de la Coupe de Belgique et doit écarter l'équipe la plus forte depuis le début de la saison.

Comme pressenti, Vincent Kompany sera bien présent au coup d'envoi et sera associé à Marco Kana en défense centrale. Chadli lui est sur le banc au contraire de Michel Vlap qui aura sa chance ce soir. Il sera accompagné de Kayembé et Lokonga. Jeremy Doku et Saelemaekers seront chargés d'alimenter Roofe par les ailes. Les Mauves doivent tenter de sauver leur saison ce soir.





Le FC Bruges sort l'artillerie lourde au Lotto Park et montre ses ambitions dans ce Toper de coupe. En effet, Tau, Dennis et Diatta sont alignés ensemble pour une attaque axée sur la rapidité. Vanaken, Vormer et Balanta s'occuperont du milieu de terrain. En défense, c'est assez classique avec de droite à gauche Sobol, Deli, Mechele et Mata.

Suivre le direct commenté: