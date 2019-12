Le duel des Sportings aura lieu à 18h. Suivez-le avec nous en direct!

Le RSCA espère revenir un peu dans la course aux play-off avec une victoire. Actuellement, les Mauves sont à 7 points de Zulte et 10 de son adversaire du jour. Charleroi veut continuer sur sa belle dynamique et cette victoire en semaine lors de la Coupe de Belgique. Une victoire qui permettrait aux Zèbres de prendre 6 points d'avance sur Zulte.

Au niveau des équipes, aucune véritable surprise dans le onze d'Anderlecht: Frankie Vercauteren opte pour Kayembe et pas pour Trebel. Sardella et Kana remplacent Kompany et Sandler.

Karim Belhocine aligne la même équipe que lors du dernier match pour défier les Mauves : Penneteau, Busi, Willems, Dessoleil, Nurio, Ilaimaharitra, Morioka, Fall, Bruno, Gholizadeh, Rezaei.

Suivez le direct commenté: