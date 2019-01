Fred Rutten a tranché : Peter Zulj ne débutera pas le match contre Eupen. Certes, la nouvelle recrue a montré de belles choses aux entraînements, mais il accuse un retard physique à cause de la longue trêve en Autriche. Il sera donc sur le banc.

Logiquement, Pieter Gerkens aurait donc dû figurer au coup d’envoi en tant que numéro 10. Vendredi, Rutten avait déclaré que Gerkens était rétabli de la blessure qui l’avait forcé à rester dans le vestiaire à Gand. Mais hier, il est resté au repos et n’a pas participé au dernier entraînement.

Si Gerkens est out, Rutten devra être inventif, et lancer un jeune. Yari Verschaeren semble l’option la plus logique, mais il sort de ses examens. Sieben Dewaele (19 ans), un autre médian talentueux, est une autre possibilité.

Les compos probables:

Anderlecht: Didillon, Najar, Kara, Lawrence, Obradovic, Kayembe, Kums, Verschaeren, Saelemaekers, Bakkali, Santini

Eupen: Van Crombrugge, Castro-Montes, Bushiri, Blondelle, Gnaka, Marreh, Garcia, Milicevic, Fall, Keita, Toyokawa.

Suivez notre direct commenté: