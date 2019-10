Cette rencontre arrive après une semaine mouvementée côté Mauve, avec le licenciement de Frank Arnesen et le retour de Vercauteren. Ils voudront tenter d'inverser la tendance de ce début de championnat.Après onze minutes de jeu, Yari Verschaeren trouve l'ouverture en faveur des Mauves, après un joli mouvement côté gauche. A la 28e, Nasri devait céder sa place à Amuzu sur blessure.A la 40e minute, Fall reprenait de la tête un ballon donné dans la profondeur par Bruno et remettait les deux équipes à égalité. Et dans les arrêts de jeu de la première période, un corner de Verschaeren déposé sur la tête de Chadli permettait aux Mauves de reprendre l'avantage... jusqu'à l'annulation du but par le VAR pour une main de Chadli.Au retour des vestiaires, Charleroi reprenait du poil de la bête et équilibrait les échanges, après une première mi-temps globalement dominée par les Mauves. Malgré tout, c'est bien Anderlecht qui reprenait l'avantage peu après l'heure de jeu, sur une frappe puissante de Chadli.



Les compositions:

Charleroi: Penneteau, Marinos, Dessoleil, Fall, Diagne, Hendrickx, Diandy, Nurio, Bruno, Morioka, Nicholson

Anderlecht: Van Crombrugge, Sardella, Sandler, Luckassen, Dewaele, Sambi Lokonga, Vlap, Nasri, Verschaeren, Chadli et Roofe.



Suivez la rencontre en direct: