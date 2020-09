En toute discrétion, Anderlecht essaie de trouver un accord avec les autorités pour autoriser un nombre limité de supporters au stade dès le prochain match à domicile, le 13 septembre contre le Cercle Bruges.

Il est certain que des supporters auront accès au stade, mais la question est de savoir combien. Il est exclu de remplir la moitié du stade, donc pas question de 10 000 supporters comme au Standard. Même le nombre de 5 000, qui a déjà été évoqué, pourrait être trop élevé pour le premier match. Anderlecht va peut-être viser plus bas et augmenter graduellement l’assistance si tout se déroule bien.

(...)