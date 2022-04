Voici les notes des joueurs après cette dernière journée qui a donné les derniers verdicts de la phase classique.

Les notes du RSCA après la victoire difficile contre Courtrai:

L'homme du match: sans Van Crombrugge, c'était les autres PO 8

On s’attendait à le voir au chômage technique pendant 90 minutes, mais on s’est bien trompé. Rarement, cette saison, le gardien a dû effectuer autant de parades. Il a longtemps su retarder l’échéance et ne s’est avoué vaincu que sur le penalty de Sainsbury et sur le tir imparable de Reynolds.