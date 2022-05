Les Mauves ont tenté près de deux fois plus de passes que leurs adversaires. Heureusement qu'ils ont pu compter sur Cullen...

Le nombre de récupérations dans la moitié de terrain adverse témoigne des intentions respectives : alors que les Unionistes n'en ont récupéré que 18 dans le camp des Mauves, les hommes de Vincent Kompany ont regagné 46 ballons dans la moitié de terrain opposée. Les Anderlechtois ont, sans surprise, affiché une possession supérieure (62%-38%) et ont effectué près de deux fois plus de passes que les Jaune et Bleu (601 contre 352).