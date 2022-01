Née au milieu des années 50, la rivalité mythique entre deux des fleurons du foot belge est moins forte que par le passé. Mais il ne maque pas grand chose pour raviver l'étincelle...

Dimanche 24 mai 2009, 22h30. Dans un Sclessin plein à craquer, les Liégeois remportent le test match retour contre Anderlecht - après avoir réalisé un partage à l’aller (1-1). Axel Witsel, unique buteur de la rencontre, offre ainsi au Standard le 10ème titre de son histoire en battant son rival historique.

Dimanche 19 septembre 2021, 20h30. Anderlecht l’emporte sur la pelouse de Sclessin sur le plus petit écart. Mais les hommes de Vincent Komany n’y ont pas mis la manière. Et dans le camp adverse, certes réduits en infériorité numérique, les Rouches n’ont jamais donné l’impression de vouloir sortir leurs tripes pour l’emporter face au grand rival.

En douze années, de l’eau a coulé sous les ponts et la situation du Standard et d’Anderlecht a changé. Il est loin le temps où les deux équipes se disputaient, lors de presque chaque saison, la tête de la Jupiler Pro League et/ou la Coupe de Belgique.

Oui, Anderlecht a été plusieurs fois champion lors de la précédente décennie et le Standard a été sacré en 2014 et sur le podium en 2018 et 2019, mais depuis lors, le duel entre Bruxellois et Liégeois n’a plus autant de prestige que par le passé.