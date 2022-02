Vincent Kompany a souhaité à Yari Verschaeren d’un jour le dépasser. Pour cela, le numéro 51 devra rester encore au moins six mois à Anderlecht.

Avec ses 100 matchs pour son club formateur, il n’est plus qu’à 21 rencontres d’égaler son entraîneur. Cette saison, il disputera, au mieux, une grosse dizaine de rencontres.

Verschaeren ne pourra toutefois jamais se vanter d’avoir été aussi précoce que Kompany dans son développement.

Tous les temps de passage de Kompany sont meilleurs que ceux de son poulain. Un écart qui se creuse au fil des matchs pour atteindre près d’un an de différence au moment de fêter leur centième. Verschaeren a 20 ans et 7 mois. Kompany avait 19 ans et 8 mois.