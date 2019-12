Anderlecht Anderlecht: 11 % des points avec Kompany, 58 % sans lui Yves Taildeman

La stat paraît bizarre, mais les chiffres ne trompent pas. Anderlecht n’a gagné aucun de ses six matchs avec Vincent Kompany au coup d’envoi. Et pourtant, il s’agit de six matchs contre des équipes qui ne sont pas dans le top 6 actuel [...]