Fortement influencé par Pep Guardiola, Vincent Kompany n'en est qu'au début de sa carrière de coach mais il a déjà des convictions bien ancrées. Et son amour pour la possession de balle et un jeu dominant se traduit dans l'étude hebdomadaire délivrée par l'Observatoire du football (CIES) ce lundi.Il y est ainsi question de la circulation de balle des équipes de 40 ligues à travers le monde, dont la Jupiler Pro League. Le CIES s'est amusé à totaliser la distance parcourue par le ballon lors des possessions de chaque équipe. Et à ce petit jeu, le Celtic Glasgow fait des miracles puisque les Ecossais, qui ne dominent pourtant pas tellement leur compétition cette saison, font parcourir 12,8 kilomètres au ballon lors de chaque match, en moyenne. C'est un kilomètre de plus que le Dinamo Zagreb ou l'Ajax (11,8), qui complètent le podium de ce classement particulier.Le Bayern Munich (11,7) arrive en quatrième position, juste devant Manchester City (11,6). Les deux dernières équipes de Pep Guardiola trônent ainsi en tête du classement des championnats du "Big 5". Le FC Séville, Liverpool et le FC Barcelone sont également dans ce top 10 mondial.Côté belge, une bonne surprise: Anderlecht prend une belle 13e place avec 11 kilomètres de distance moyenne parcourue par la gonfle, à chaque match. C'est autant que le Borussia Dortmund, par exemple, et mieux que le Real ou le PSG qui dominent respectivement la Liga et la Ligue 1. A l'échelle belge, Anderlecht devance Genk (10,8), Malines et le FC Bruges (10,1). Charleroi (9,2) et le Standard (8,8) sont en retrait tandis que la surprise vient de l'Union, leader du championnat, qui plafonne à seulement 8,5 kilomètres en moyenne. Seuls Courtrai et Ostende font moins bien.