15/18 face au top 3, une moyenne de champion pour les hommes de Kompany Anderlecht Yves Taildeman

1-0 et 1-2 contre Genk. 1-0 et 1-4 contre l’Antwerp. Et maintenant 2-1 contre le Club Bruges. Face à ses adversaires en playoffs 1, Anderlecht n’a perdu qu’un seul match, le 3-0 à Bruges du mois d’octobre. 15 sur 18 contre les trois premiers du championnat : c’est une moyenne de champion.