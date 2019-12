L’Ajax d’Amsterdam vit des jours délicats. Il y eut l’élimination en Ligue des champions, mardi soir. Et il y avait aussi la surprenante défaite à domicile contre Willem II le week-end dernier.

Avec le buteur Mike Trésor Ndayishimiye comme bourreau, un Belge encore méconnu chez nous. Si vous regardez sa fiche, vous remarquerez qu’il a été formé à Anderlecht et qu’il est né en 1999. Les deux mêmes paramètres que pour Alexis Saelemaekers. Et pour Francis Amuzu. Et Albert Sambi Lokonga. Et Sebastiaan Bornauw. Et Mile Svilar. On va s’arrêter là car la liste est longue : la génération 1999 du RSCA a formé… onze joueurs professionnels ! Une densité jamais vue au Sporting. Et même jamais vue en Belgique.

(...)