Lola Wajnblum quitte OHL pour Anderlecht

Peu satisfaite de son temps de jeu, après une grave blessure et une longue revalidation, Lola Wajnblum avait annoncé etre sur le départ d'OHL.

La Hannutoise de 26 ans a désormais un nouveau port d'attache puisque son arrivée a été annoncée à Anderlecht.

Récemment diplômée et remise de sa blessure, l'internationale va pouvoir se concentrer sur le football alors qu'elle n'a pas été reprise dans la pré-sélection en vue de l'Euro. Habituée des groupes élargis, elle avait dû se "contenter" des U23 pour rester dans le viseur du staff national.

Après le Standard de Liège et OHL, elle revient dans un club où elle a déjà évolué entre 2013 et 2017. L'attaquante devra pallier les départs de Gelders (Standard), Van Kerkhoven (OHL), Maximus (Gand), Wullaert (Sittard), Sakina (Bruges). Autant dire de l'espace s'ouvrant à elle.

Le club a aussi annoncé les arrivées de deux autres joueuses: Jill Duijzer (19 ans) évolue au poste de gardien de but et vient de Feyennord et de Lotje De Keijzer, une attaquante de 20 ans arrivant de Twente.