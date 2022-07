La Liégeoise Lola Wajnblum de retour à Anderlecht : "Le choix le plus logique pour moi"

Après un passage fructueux entre 2013 et 2017, Lola Wajnblum fait son grand retour à Anderlecht. Un choix mûrement réfléchi pour la Hannutoise de 26 ans. "À l'OHL, cela ne s'est pas passé comme prévu, dit-elle. Sur papier, cela reste un bon choix et je n'ai aucun regret. Malheureusement, on ne m'a pas fait confiance. Quand le coach d'Anderlecht (NdlR : Dave Mattheus) est venu aux nouvelles, je n'ai pas hésité une seconde pour signer."

L'offensive devra pallier les départs de Gelders (Standard), Van Kerkhoven (OHL), Maximus (Gand), Wullaert (Sittard), Sakina (Bruges). "Même si je préfère donner des assits, je jouerai davantage sur le plan de l'attaque, confie la joueuse tout juste diplômée en communication et remise de sa blessure. Tant physiquement que moralement, je vais très bien. À Anderlecht, j'arrive dans un très bon environnement. C'était le choix le plus logique pour moi."

Forcément, Lola Wajnblum revoit ses ambitions à la hausse. "Quand tu arrives dans un club qui vient de réaliser le doublé (Coupe-championnat), tu es obligée d'être ambitieuse. Et puis, cette saison, on va jouer la Ligue des champions. On doit gagner plusieurs matchs avant de rejoindre les poules mais cela reste la cerise sur le gâteau, confie l'ancienne joueuse du Standard qui a repris les entraînements mardi. Tout s'est bien passé, je ne me suis jamais sentie aussi bien (rires). Tous les paramètres sont au vert pour que je retrouve mes sensations sur le terrain."

L'internationale, qui avait dû se "contenter" des U23 pour rester dans le viseur du staff national, va pouvoir se montrer dans le plus grand club de Belgique. On se souvient qu'elle n'avait pas été reprise dans la pré-sélection en vue de l'Euro 2022, qui débute ce mercredi. "Cela reste évidemment une déception, glisse la Hannutoise. Mais au vu de ma saison, je suis lucide et je comprends le choix du sélectionneur. Je suis la première supportrice des Red Flames et j'espère qu'elles pourront réaliser quelque chose de beau en Angleterre."

Plus déterminée que jamais, Lola Wajnblum entend bien revenir à son meilleur niveau dans un club avec lequel elle a déjà remporté plusieurs trophées. Et ainsi taper dans l’œil d’Yves Serneels, le sélectionneur des Red Flames.