Mazzù veut avoir posé les bases de son Anderlecht après le stage

Spécialiste Anderlecht, Diables rouges et Olympisme

Un peu moins de 30 Mauves prendront le bus ce mercredi. La liste a été gardée à l’abri des curieux le plus longtemps possible. Ceux qui n’iront pas à Horst avec le groupe savent que leur avenir n’est plus au Lotto Park.

Felice Mazzù part avec un objectif précis en tête : être prêt pour la saison. Après sa semaine aux Pays-Bas, le coach n’aura plus que le match de gala du 16 juillet face à Lyon pour réaliser ses derniers tests grandeur nature.

Les trois rencontres (deux fois face à Nordsjaelland le 9 juillet et face à Helmond Sport le 12 juillet) seront cruciales.

Tactiquement d’abord. Les joueurs doivent, pour beaucoup d’entre eux, continuer leur apprentissage du nouveau système de jeu avec trois défenseurs. Après une saison passée dans un 4-4-2 (qui se muait en 3-5-2 au moment de la relance), il faut laisser un peu de temps pour la mise en place de tous les automatismes.

Le staff a pu constater une claire compréhension dans la manière d’appréhender le projet de jeu proposé. Le match face à Roda doit être analysé au regard de la faiblesse de l’adversaire mais a offert une première idée de ce que pourrait être le jeu du nouveau RSCA. De la profondeur, du travail sans ballon : on a retrouvé beaucoup d’éléments chers à Mazzù.

Teambuilding

L’autre priorité sera d’installer un esprit de groupe. Lors de sa première conférence de presse, le nouveau coach a mis l’accent sur cet aspect de la gestion d’une équipe.

Si le programme n’a pas encore été annoncé, il devrait comprendre une activité de teambuilding. Par le passé, les stages ont souvent fait office de moment clé dans la construction de ses équipes.

Superstitieux, le nouveau coach du RSCA aurait aimé aller ailleurs qu’au Parkhotel Horst. Il y a trois ans, il y avait commencé son aventure avec Genk. Dès le stage, les problèmes ont commencé avec notamment les blessures de certains joueurs. Une mésaventure qu’il veut éviter dans son nouveau club.