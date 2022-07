Anderlecht veut s’offrir un prodige à 40 millions

Fabio Silva (19 ans) a trois semaines de moins que Sebastiano Esposito. Le jeune prodige italien, Anderlechtois depuis quelques jours, a tout juste fêté ses 20 ans. Le Portugais pourrait souffler ses bougies le 20 juillet avec un maillot d’Anderlecht sur le dos.

Les Mauves espèrent le convaincre de venir renforcer l’effectif pour une saison. Le joueur serait prêté par Wolverhampton sans inclure d’option d’achat dans son contrat. Anderlecht ne souhaite pas commenter cette information. Elle est toutefois avérée même si rien n’est encore fait.

Comme CR7

Il s'agirait d'un nouveau gros coup de la part de la direction bruxelloise. Fabio Silva est considéré comme un phénomène du football européen. Manuel Fernandes, une ancienne gloire du football portugais, a un jour dit de lui, quand il avait seulement 17 ans, qu'il avait des ressemblances dans ses gestes avec le Cristiano Ronaldo de l'époque du Sporting Portugal. "Il va devenir un grand attaquant", a-t-il ajouté.

Il n’a pas eu tout à fait tort. Le pur produit du FC Porto - malgré un rapide crochet au Benfica pour suivre son frère - a toujours été considéré comme un phénomène. Les Dragons n’ont d’ailleurs pas hésité à venir le reprendre à l’ennemi de Lisbonne après un hat-trick contre son club formateur.

Silva a battu tous les records à Porto : plus jeune joueur dans un match de championnat à 17 ans et 22 jours, plus jeune joueur des Dragons en Europe et plus jeune buteur du club. De quoi lui faire signer un contrat historique avec une option d’achat record de 125 millions. Du jamais-vu à ce moment-là au Portugal.

Transfert record

Wolverhampton n’a pas dû s’acquitter d’un tel montant pour lui faire quitter le Portugal en 2020. Pas toujours d’accord avec son coach Sergio Conceiçao, qui ne le faisait pas assez jouer à son goût, l’attaquant a voulu s’en aller. Les Wolves ont délié les cordons de la bourse et ont offert 40 millions (un record pour les Loups) pour se l’offrir. Ce transfert a d’ailleurs été l’objet d’une enquête pour des commissions anormalement élevées, notamment pour le père du joueur.

Le bilan de ses deux saisons aux côtés de Leander Dendoncker est négatif. Malgré la blessure du titulaire Raul Jimenez, il n’a pas saisi sa chance pour sa première saison. Quatre petits buts en 32 apparitions. De faibles statistiques qui ont encore chuté la saison passée. Il n’a pas trouvé une seule fois le chemin des filets.

Vu cette baisse de forme, Wolverhampton a dû se plier à l’idée de le prêter une saison. Anderlecht aimerait saisir cette opportunité.