Cullen en route pour Burnley

Anderlecht s'apprête à perdre un joueur important de son noyau. Josh Cullen pourrait signer à Burnley dans les jours à venir.



Il n'était pas à l'entraînement des Mauves afin de pouvoir aller discuter de son transfert chez les Clarets.



Les pensionnaires de Championship ont fait une première offre à hauteur de deux millions mais Anderlecht veut plus pour le joueur à qui il ne reste plus qu'un an de contrat.