Verschaeren rassure les supporters mauves: "Mon but est de rester à Anderlecht"

C'est en tout cas ce que le joueur a fait comprendre lors du stage de son équipe. "J'ai toujours dit que je voulais remporter un trophée avec Anderlecht. Ensuite, je pourrai partir par la grande porte et franchir une étape. Je suis concentré sur Anderlecht et l'objectif est que je reste au club. Je me sens bien dans le système du coach et j'ai les qualités pour effectuer le travail qu'il me demande."

Hendrik Van Crombrugge a également été interrogé sur son avenir, notamment suite à la rumeur l'envoyant au PSV Eindhoven. "Elle était réelle mais ça ne s'est pas fait. Il y a des rumeurs à mon sujet chaque été mais je reste tranquille. Je ne partirai qu'en cas d'offre qui convient à tout le monde."