La reprise de la Pro League en 10 questions : Felice Mazzù réussira-t-il à Anderlecht ? (1/10)

Le transfert le plus surprenant de l’été a été celui de l’arrivée du coach de la saison, Felice Mazzù, à Anderlecht. L’entraîneur à succès de l’Union est face au plus gros défi de sa vie : réussir dans le club le plus titré de Belgique.

Mazzù a été recruté dans un but clair : obtenir des résultats. Et ce, dès l’été. Si le coach espère réussir à Anderlecht, il devra premièrement se qualifier pour les poules de la Conference League. Anderlecht connaîtra d’ailleurs bientôt son premier adversaire.

Les ambitions de Mazzù sont débordantes. Le Carolo a directement affiché son envie de jouer pour le titre. Il ne sera conservé que s’il parvient à s’approcher d’un tel objectif. Le défi est grand vu les renforts annoncés chez les concurrents.

Le président Wouter Vandenhaute compte laisser une vraie chance à Mazzù de prouver qu’il mérite d’être dans un grand club. Mais la légendaire impatience du businessman met d’entrée de jeu une certaine pression sur le coach.