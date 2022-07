Bonne nouvelle pour Mazzù: l’effectif mauve a de la profondeur

Anderlecht s'est une nouvelle fois imposé en match amical. Face à Helmond Sport (0-2), les Mauves ont réussi pour la quatrième fois d'affilée à ne pas encaisser le moindre but de plein jeu. Une preuve que la structure se met en place. Felice Mazzù l'a confié plus tôt durant le stage : il voit "des connexions se mettre en place".

On a pu apercevoir quelques mouvements et combinaisons chers à Felice Mazzù. Le coach a d’ailleurs souvent réclamé à ses joueurs de combiner plus rapidement, en moins de touches de balle.

Le plus étonnant lors de cette dernière rencontre du stage à Horst a été la faible différence entre les deux équipes différentes alignées lors de chaque mi-temps. Une preuve de la profondeur de l’effectif de Mazzù.

Plus de possibilités que la saison passée

Son onze de base prend doucement forme. Il n’a plus que quelques hésitations pour certains postes. Et il sait désormais qu’il pourra faire tourner si Anderlecht venait à se qualifier en Europe. Il aura aussi le luxe de poser des choix et de pouvoir réaliser des changements décisifs en match où Kompany devait toujours lancer Raman et Amuzu en jokers.

Un joueur comme Angulo pourrait se montrer utile plus rapidement que prévu. Le jeune joueur de Quito a montré, dans un rôle de flanc droit, qu’il avait du football dans les pieds et qu’il pouvait dépanner à plusieurs postes. Les jeunes défenseurs Sardella et Sadiki ont envoyé un nouveau message fort à leur direction. Il faudra compter avec eux cette saison. On ne présente, par ailleurs, plus la lutte qui risque de prendre forme pour les trois places dans l’entrejeu.

Le rôle libre de Verschaeren

La place de Verschaeren sur le terrain pourrait déterminer d’autres choix. Le joueur qui vient de souffler ses 21 bougies a joué une grande partie de la préparation dans un rôle de numéro 8 qui lui convient bien. Face à Helmond Sport, il a joué comme deuxième attaquant aux côtés de Raman.

Le Brabançon a déjà occupé ce poste sous Kompany et semble pouvoir y faire mal dans le système de Mazzù qui lui permet d’avoir beaucoup de libertés offensives mais également de faire parler son gros volume en perte de balle.