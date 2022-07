Le premier duel entre Anderlecht et Lyon tourne à l'avantage des Français

Les deux équipes s'affronteront à nouveau, à 20h00. Dans la première joute de la journée entre Anderlecht et Lyon qui se déroulait au centre d'entraînement d'Anderlecht, Colassin a ouvert la marque pour les Mauves peu avant le quart d'heure (1-0, 13e). Mais après un but refusé pour hors-jeu, Dembélé a réussi à remonter Lyon à hauteur des hôtes (1-1, 36e).

Au retour des vestiaires, le pur produit lyonnais Cherki a donné l'avantage aux Gones (1-2, 64e), mais Stassin lui a répondu pour remettre son équipe sur les rails (2-2, 73e). Le but victorieux est venu des pieds d'Augarreau en fin de rencontre (2-3, 83e).

La double confrontation entre Anderlecht et Lyon offre aux deux clubs l'occasion d'expérimenter et d'offrir du temps de jeu aux jeunes et aux nouvelles recrues. En témoignaient les effectifs alignés, entre joueurs de l'équipe réserve et titulaires accomplis à Lyon, tandis que l'équipe anderlechtoise était principalement composée de remplaçants.

À 20hOO, au Lotto Park, Anderlecht et Lyon se livreront leur deuxième affrontement de la journée.