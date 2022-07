Officiel: Fabio Silva prêté à Anderlecht !

C'était dans l'air depuis deux semaines et c'est désormais officiel: Fabio Silva portera les couleurs du RSCA en 2022-2023. L'attaquant portugais est prêté pour une saison par Wolverhampton, qui avait déboursé 40 millions pour l'acheter à Porto en 2020.



Il a d'abord prolongé son contrat en Angleterre avant de venir en Belgique. Il a passé ses tests médicaux lundi en Belgique et rejoint le groupe de Felice Mazzù juste avant la reprise du championnat, ce dimanche contre Ostende. Il pourra directement fêter son anniversaire avec ses nouveaux équipiers puisqu'il passe le cap des 20 ans ce mardi.



"Fábio est connu pour être l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération en Europe", savoure Peter Verbeke. "Il allie l'intensité physique et la grinta à la capacité à marquer des buts. Même s'il vient tout juste d'avoir 20 ans, il a d'ores et déjà deux ans d'expérience en Premier League. L'arrivée de Fábio est importante, car nous avons beaucoup de matches à jouer en peu de temps et parce que nous voulons nous montrer compétitifs sur les trois fronts."