La reprise de la Pro League en 10 questions : Anderlecht a-t-il les qualités pour viser le titre ? (9/10)

Anderlecht est une des équipes les plus difficiles à jauger avant le début de saison. Les Mauves ont perdu leur duo d’attaquants et leur numéro 6. Et pourtant, ils semblent prêts à aborder la nouvelle saison.

Après quelques semaines sous les ordres de Felice Mazzù, l'équipe commence doucement à prendre forme et à saisir les préceptes de son nouveau coach. Il aurait toutefois aimé avoir un peu plus de temps pour mettre tout en place avant le début de saison.

Il a déjà annoncé que la transition tactique prendrait encore quelques semaines. Il doit encore également insuffler son approche mentale. Les joueurs doivent énormément travailler en perte de balle. Certains avaient déjà cet état d’esprit en eux. D’autres doivent encore apprendre.

La venue de Felice Mazzù coïncide avec l’envie d’Anderlecht de mettre fin à une longue disette. Les Mauves n’ont plus soulevé le moindre trophée depuis 2017. Cinq ans, c’est une éternité pour Anderlecht. Mais le club parviendra-t-il à le faire dès cette saison ?