Mazzù savoure mais ne s'enflamme pas: "Je suis devenu trop vieux pour danser"

"Allez Mazzù, chante avec nous." Une partie des supporters anderlechtois a tenté le coup mais l'entraîneur anderlechtois a salué d'un geste sage, avec un grand sourire. Il n'a ni chanté, ni dansé, comme il en avait pris l'habitude dans un autre Parc de Bruxelles la saison passée.

Vous n’avez pas été tenté de danser comme à l’Union ?

"Non. J’ai pris une année de plus et je suis devenu trop vieux pour danser (sourire)."

L’accueil du public a dû vous faire plaisir quand même.

"Oui, clairement. Ça m’a fait chaud au cœur. Mais je sais que le public anderlechtois est exigeant et il faudra continuer à gagner."

Avez-vous eu, par moments, peur de louper cette première victoire ?

"À 1-0, tu n’es jamais totalement serein. Tu ne sais pas bien si tu dois attaquer pour mettre un deuxième ou défendre. Mais au final, on n’a rien concédé et Hendrik (Van Crombrugge) n’a pas eu grand-chose à faire. Je suis content de la maîtrise."

Tout n’était pas parfait pour autant.

"Non, en effet. Face à un bloc bas dans cette chaleur, on n’a pas toujours fait les bons choix. On a trop essayé de jouer à l’intérieur, en oubliant les flancs. J’ai aussi vu du déchet technique inhabituel dans le chef de certains joueurs. Mais ce n’était qu’un premier match."

Un premier match où Silva a déjà impressionné.

"Oui, il a mis un but de grande classe. Comme Sebastiano (Esposito) l’avait fait la semaine passée contre Lyon. Et il y a encore Mario (Stroeykens) qui patiente, Benito (Raman). J’ai plusieurs profils différents, à moi de faire les bons choix."

Vous avez fait le choix de titulariser Trebel et il a donné l’impression de ne jamais avoir été écarté.

"Je ne veux pas lier sa prestation à ce qu’il a pu se passer avant pour lui ici. Il apporte de l’expérience dans un secteur. C’est une bonne chose quand il y a beaucoup de jeunes."