Verschaeren: "J'étais bon pendant la préparation"

Verschaeren: "Ca me fait plaisir d'être homme du match, j'étais bon en préparation, je voulais le montrer au premier match, je suis content pour l'équipe, on a gagné, c'est le plus important. L'occasion de Refaelov ? Oui, je porte bien la balle et je lui passe, il la rate, pas grave. Bien sûr, il y avait des situations où je pouvais plus tirer, c'est là que je dois encore m'améliorer pour avoir des statistiques. J'ai un autre rôle cette saison et ça me plait beaucoup mais ça demande beaucoup d'énergie : je cours beaucoup, je suis un peu un box-to-box, je dois être là pour défendre et attaquer, j'étais un peu mort. Mais cette position me fait toucher beaucoup de ballons, ça me fait plaisir."



Vanderhaeghe: "Quand on regarde le score, il faut se regarder dans le miroir, toutes les opportunités, les espaces, les actions mal finies, même un face-à-face. Si on marque, ça peut être un autre match. En première mi-temps, on démarre bien, tout le monde savait ce qu'il devait faire mais les passes n'étaient pas bonnes. On a quand même eu des opportunités mais en deuxième mi-temps, on était mieux qu'Anderlecht. Seulement, quand tu viens ici, tout doit être parfait. C'est une occasion ratée, on n'a pas de points mais on a montré des choses, il faudra prendre des points à la maison la semaine prochaine."