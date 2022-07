Adrien Trebel comme un symbole de l’ère Mazzù

L’ère Mazzù commence avec un succès construit par le plus ancien et le dernier venu. Guillaume Gillet était le seul à pouvoir s’en souvenir. La dernière fois qu’Anderlecht avait entamé son championnat par une victoire au Parc Astrid, c’était en 2015 avec un succès arraché à la dernière minute contre Beveren (3-2). Et l’assistant de Felice Mazzù avait inscrit le premier des trois buts mauves. (...)