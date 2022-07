Bogdan Mykhaylichenko (RSCA) en prêt au Shakhtar Donetsk : des matchs à Kiev ?

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Bogdan Mykhaylichenko (25 ans), l’arrière gauche d’Anderlecht, effectue un transfert étonnant et audacieux.

Il rejoint en location avec option d’achat le Shakhtar Donetsk, le champion d’Ukraine qui évoluera en Ligue des champions. En signant à Donetsk, Mykha se rapproche de sa famille, mais c’est surtout pour des raisons sportives qu’il quitte Anderlecht. Il est sur une voie de garage au Sporting et veut plus de temps de jeu pour récupérer sa place en équipe nationale.

Incroyable mais vrai : le président Zelensky veut que le championnat reprenne le 23 août… sur territoire ukrainien. Les matchs (à huis clos) se joueraient dans des villes moins touchées par la guerre, comme Kiev et Lviv. Pendant les raids aériens russes, les matchs seraient interrompus et les joueurs, les entraîneurs et le personnel devraient se rendre rapidement dans un abri.