Les Anderlechtois lucides après la défaite au Cercle : "On n'avait pas la hargne et l'agressivité"

Personne ne l'avait senti venir, cette première gifle pour Anderlecht. Comment expliquer que l'équipe a été si mauvaise en première mi-temps ? "On n'a pas rempli nos tâches", dit Benito Raman. "On a bien aidé le Cercle à développer le jeu qu'il aime jouer. Ce n'était pas évident en attaque. Esposito et moi avons vu passer des hauts ballons au-dessus de notre tête. En seconde mi-temps, on a joué plus offensivement. On n'avait quand même rien à perdre."



Raman n'était pas bon, mais Hannes Delcroix a également déçu. "J'avoue que je n'étais pas bon en première mi-temps. Je ne sais pas pourquoi. On n'avait pas la hargne. Le Cercle était plus agressif que nous dans les duels. En seconde mi-temps, on était meilleurs. On méritait de marquer."



L'arbitrage n'a pas plu aux Anderlechtois. Felice Mazzù s'est pris une carte jaune après avoir réclamé, et Raman se posait encore des questions après le match. "À deux reprises, on a frappé sur la main d'un joueur du Cercle. C'est bizarre que le VAR n'a même pas estimé qu'il fallait analyser les images."



Delcroix, lui, a eu chaud en première mi-temps, après une perte de balle dans son rectangle. L'arbitre Boterberg l'a sauvé en sifflant une faute. Delcroix : "Il y a bel et bien eu un contact. Donc la décision était bonne."

Ce jeudi, Anderlecht joue déjà son premier match européen. Raman et Delcroix ont le même avis : "On doit oublier au plus vite cette défaite."