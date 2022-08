Tirage au sort des barrages de Conference League : Anderlecht doit éviter West Ham

En cas de qualification pour les barrages, le Sporting connaît ses potentiels adversaires : le vainqueur d'AZ - Dundee, de Young Boys - KuPS, de Molde - Kisvarda, le perdant de Fenerbahçe - Slovacko (match de qualification d'Europa League) ou… West Ham. Les Anglais entreront en lice dans ce dernier tour préliminaire et seront l'équipe à éviter au tirage au sort qui aura lieu ce mardi (14 h). De son côté, l'Antwerp devra prier pour échapper à la Fiorentina en cas de qualification contre Lillestrom. Les autres adversaires potentiels sont plus abordables : Bâle, Brondby, Breidablik, Istanbul Basaksehir, Apoel Nicosie ou Kyzylzhar. Et notons encore que Gand connaîtra aussi son adversaire en barrage de l'Europa League ce mardi (13 h), avec beaucoup de noms abordables mais aussi l'Olympiakos, Fenerbahçe et le Partizan Belgrade.