Avec Murillo, Refaelov et Silva ? Suivez Paide-Anderlecht en direct dès 18h45

C'est le grand jour pour Anderlecht ! Les hommes de Felice Mazzù veulent se qualifier pour la phase de groupes de la Conference League, mission pour laquelle ils avaient échoué la saison dernière. Mais quatre matches séparent les Mauves de cette phase de groupes, à commencer par la double confrontation avec le modeste club estonien de Paide. En cas de qualification, les Bruxellois affronteront le vainqueur du duel entre KuPS Kuopio (Finlande) et les Young Boys de Berne (Suisse) en barrages, là où ils avaient échoué la saison dernière.



Suspendu en Jupiler Pro League (il lui reste une journée de suspension), Murillo est attendu au coup d'envoi. Refaelov sera certainement dans l'équipe au détriment de Raman. Silva pourrait être préféré à Esposito. Mazzù pourrait aussi faire tourner son équipe à d'autres positions. Sardella, Kana et Stroeykens sont du voyage.



Peu de surprises possibles côté estonien : le coach Voolaid a titularisé quatre fois la même équipe lors des préliminaires. Il ne compte pas faire de cadeaux. "On n'a pas peur du RSCA. Personne au Sporting n'a un CV comme Klavan."

Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Delcroix, Hoedt, Debast, Trebel, Ashimeru, Amuzu, Verschaeren, Murillo, Refaelov, Silva