Nouveau sponsor maillot en 2024 pour Anderlecht

Coup de tonnerre pour deux de nos clubs phares : Anderlecht et Bruges. La banque Belfius va mettre un terme au sponsoring de clubs de football. Les contrats avec les Bruxellois et Brugeois ne seront pas renouvelés. Anderlecht devra se trouver un nouveau sponsor maillot en 2024, le contrat avec Bruges se termine déjà en 2023.

Selon le P-DG de Belfius, Marc Raisière, le sponsoring dans le football ne rapporte pas assez. "Sur quoi pouvons-nous économiser ? dit-il à nos confrères de La Libre. Nous avons déjà décidé d'arrêter de sponsoriser le football, tant à Anderlecht qu'au Club Bruges. Je veux seulement sponsoriser des sports qui nous en donnent assez. Le hockey, par exemple."

Selon certaines sources, le contrat avec Belfius rapporterait au Sporting entre 2,5 et 3 millions d’euros par an. On le sait, ce n’est pas la marque Belfius qui figure sur les tenues des Anderlechtois mais le gestionnaire de fonds Candriam (un partenaire du groupe Belfius) et l’assureur DVV (une de ses filiales), et ceci en alternance. Belfius succédait à l’ex-Générale de Banque, devenue BNP Paribas Fortis, qui a été le sponsor maillot pendant près de 40 ans. Le premier sponsor maillot était Belle-Vue, la gueuze brassée par l’ex-président Constant Vanden Stock.

Anderlecht n’exclut pas qu’une autre sorte de partenariat avec Belfius reste possible. Les académies d’Anderlecht et de Bruges portent le nom de Belfius.