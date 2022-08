Anderlecht : Raman pourrait retourner à La Gantoise

La Gantoise cherche un joueur capable de faire oublier Tarik Tissoudali, blessé, dans sa ligne d'attaque. Benito Raman pourrait être ce chaînon manquant des Buffalos.

Sa situation à Anderlecht ne lui convient pas. Avec l'arrivée de Silva et Esposito, il est à nouveau relégué au rang de remplaçant. Plus tôt cet été, il nous avait fait comprendre qu'il refusait de passer une nouvelle saison sur le banc et qu'il était prêt à partir pour retrouver du temps de jeu.



La Gantoise s'est tenue informée de sa situation et a reçu comme réponse qu'un départ était possible en cas de belle offre. Les Mauves sont toutefois conscients qu'ils ne pourront pas réclamer autant qu'ils ont payé. À savoir près de 3,5 millions. Raman devra, lui aussi, faire un effort financier s'il espère retourner dans le club qui l'a formé.

Vu le lien qui unit l'attaquant et le coach gantois, Hein Vanhaezebrouck, l'option est réelle. Le coach sait gérer Raman comme personne et avait fait de lui un de ses cadres lors du titre de La Gantoise.