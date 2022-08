Les réactions d'Anderlecht-Seraing : "Il faut plus de fluidité dans le dernier geste"

Guillaume Dietsch : ‘

’En première période, on était trop crispés et donc on s’est fait balader par Anderlecht. En deuxième mi-temps, on a fait des changements et c’était beaucoup mieux car on jouait notamment plus haut. Il y a encore beaucoup de matchs donc on n’est pas inquiets. Mais il est clair que trois défaites, c’est beaucoup donc il faudra réagir la semaine prochaine pour stopper cette spirale négative.’’

Christophe Lepoint :

‘’C’est inacceptable notre première mi-temps. J’avais dit aux gars que le plus important c’était les quinze premières minutes. Or, c’était déjà 2-0. On n’y a pas cru dès le départ. La deuxième mi-temps était meilleure car on a joué relâcher. Cela manque un peu de grinta et il faut réagir quand on est bousculés. On est la seule équipe à 0 points et on sait qu’il y a trois descendants. Il faudra prendre des points lors des deux prochaines rencontres face à Charleroi et Eupen.

Fabio Silva : ‘’

On a fait une première période excellente. On a pris le match en main, on s’est crées beaucoup d’occasions et on a très bien combiné. En deuxième mi-temps, ils ont pris un peu plus la confiance et on a essayé de gérer notre avance. Mon duo avec Esposito ? C’est à peine le troisième match que nous jouons ensemble. Il faut encore que nous travaillions nos automatismes et il reste encore tout une saison pour le faire.’’

José Jeunechamps :

‘’Notre entame de match ? Je n’ai jamais vu cela de ma carrière. On était complétement impuissants. Nous étions paralysées. On a essayé de les libérer à la pause, c’était un peu mieux en deuxième mi-temps. On travaille beaucoup pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions et c’est décevant une telle manière d’entamer la rencontre. Tous les matchs sont importants et encore plus avec trois descendants en fin de saison. Il faudra au plus vite prendre des points. Tout le monde le sait qu’on a besoin de renforts. On va attendre que le mercato se décante pour se renforcer.’’

Felice Mazzu :

‘’Le sentiment qui prédomine, c’est la satisfaction d’avoir gagné. La victoire est là avec une première mi-temps extraordinaire, la meilleure depuis que je suis là. La deuxième mi-temps était moins bonne avec un manque d’ambitions et un problème dans la gestion du match. Il faut encore plus de fluidité dans le dernier geste. On doit encore progresser mais il y avait pas mal de jeunes dans l’équipes, c’est un point positif. Sadiki a un joué un bon match, c’est un garçon intelligent qui sait s’adapter à beaucoup de situations. Quant à Silva, il est clair qu’il est plus avancé qu’Esposito dans son adaptation.’’