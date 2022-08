Sadiki : "J’ai dû m’arracher car la passe de Silva était un peu longue"

Sadiki : "Je suis content de la victoire car je veux être champion avec Anderlecht. J'ai pu donner mon premier assist. J'ai dû m'arracher car la passe de Silva était un peu longue. Je lui ai dit de soigner la prochaine fois (rires) . J'aurais pu chercher le penalty, mais je considère que si j'ai la balle, autant essayer un truc plutôt que de tomber."

Kana : "On a bien entamé le match. On devrait commencer tous les matchs comme ça. La défaite face au Cercle a été un gros coup et on a voulu commencer à bloc. Je suis certain qu'on peut jouer comme ça 90 minutes. On a, par contre, baissé en intensité et en concentration après la pause. On a commencé à les laisser reprendre confiance."