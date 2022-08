Anderlecht veut finir le travail. Suivez les Mauves face à Paide dès 20h (DIRECT)

Le revers au Cercle semble déjà bien loin. Après une victoire à Paide jeudi dernier (0-2) et une première mi-temps pleine face à Seraing (3-1), les Mauves veulent continuer à engranger de la confiance face aux Estoniens lors de ce match retour. Si la qualification semble acquise, Mazzù ne veut pas faire de ce match une banale rencontre. "Il faudra bien commencer le match. Cela nous permettrait de jouer la suite du match de manière plus sereine, même si je nous sais capables de gérer tout au long du match."

Le technicien devrait faire tourner pour "amener de la fraîcheur". L'occasion de donner du temps de jeu à tout le monde. Si tout le groupe garde cette bonne mentalité et ce niveau, on pourra continuer de faire tourner. La continuité est importance, mais nous avons assez de qualités pour que de nombreux joueurs obtiennent du temps de jeu.Et donner du temps de jeu à un maximum de joueurs va accélérer l'assimilation."

A noter que Gomez et Amuzu, concernés par un probable transfert, devaient être dans le groupe selon Mazzù mercredi . "Gomez et Amuzu sont dans le groupe pour le match. Sergio n'est toutefois pas encore prêt à jouer 90 minutes." Le latéral passait toutefois sa visite médicale à Manchester City ce jeudi après-midi.

Face au Paide de Ragnar Klavan qui posséde une histoire particulière avec la Belgique, les Bruxellois ne devraient pas connaître de problèmes.

Les compositions probables

Anderlecht : Van Crombrugge ; Sardella, Hoedt, Delcroix ; Trebel, Arnstad ; Murillo, Amuzu, Verschaeren ; Silva, Raman

Paide : Aksalu ; Frolov, Yusif, Klavan, Saliste ; Simon, Mööl, Saag ; Luts, Tambedou, Singhateh

Vivez le match en direct