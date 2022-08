David Hubert arrive à Anderlecht

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Anderlecht Futures commence sa saison ce dimanche contre Deinze. Les Mauves n'ont pas encore, contrairement à leurs adversaire, de joueur de plus de 23 ans pour amener de l'expérience dans leur noyau. Les Mauves sont proches de changer la donner en attirant David Hubert.

À 34 ans, l'ancien capitaine de Genk et ancien Diable rouge est actif à Zulte Waregem. À Anderlecht, il aura pour tâche d'encadrer les jeunes et les guider en Challenger Pro League.