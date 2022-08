Le RSCA Women entamera finalement la saison en Super League au Lotto Park

A quelques heures de leur entrée en lice en Super League pour y défendre leur titre, les Anderlechtoises ont finalement eu un changement dans leur programme.

Les Mauves (qui ont réalisé le doublé la saison dernière) disputeront leur premier match au Lotto Park comme nous informe le cub et non pas à Zaventem comme initialement prévu. C'est d'ailleurs là qu'elles devraient jouer toute la saison et éviter ainsi des bouleversements chaque semaine comme elles avaient dû subir la saison passée, passant de stade en stade (Tubize, Overijse, Lotto Park...).

Cette saison, le RSCA Women devait avoir, enfin, un stade fixe mais la pelouse du stade de Zaventem semble avoir souffert et rend impossible la tenue du match, nous apprend Vrouwenvoetbal qui indique le stade d'Alost avait même été sollicité pour ce premier match.

Le coup d'envoi est programmé à 20h.