Sergio Gomez va passer sa visite médicale à Manchester City cet après-midi !

On vous l'expliquait ce mercredi soir: Anderlecht et Manchester City sont arrivés à un accord verbal pour le transfert de Sergio Gomez. On en sait désormais un peu plus concernant les détails de ce transfert: le joueur va passer sa visite médicale ce jeudi après-midi à Manchester. Si tout se déroule comme prévu, l'officialisation du transfert pourrait intervenir ce vendredi.



Anderlecht va récupérer plus de 15 millions d'euros dans l'opération. Le montant total du transfert pourrait même dépasser les 20 millions si tous les bonus (liés aux futures prestations du joueur) sont activés. Cerise sur le gâteau: les Mauves posséderont un pourcentage sur une éventuelle revente du joueur.