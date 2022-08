Guardiola confirme l'arrivée de Sergio Gomez à Manchester City: "Il ne partira pas en prêt"

Sergio Gomez va bien rejoindre Manchester City. Grâce à ses bonnes prestations la saison passée, l'Espagnol a attiré les regards et s'envole donc vers l'Angleterre et plus précisément Manchester City, qui déboursera 15 millions d'euros (plus bonus) pour s'offrir les services du latéral.

Interrogé en conférence de presse, son futur coach Pep Guardiola a confirmé cette arrivée. L'entraîneur catalan a même indiqué qu'il comptait bien utiliser l'ancien joueur du Barça cette saison. "Il va faire partie de l'équipe première. Il va rester chez nous et entrera en concurrence avec Joao Cancelo".

L'ancien entraîneur du Bayern est en tout cas bien renseigné sur sa nouvelle recrue. "C'est un jeune joueur. Lors de la Coupe du monde il y a quelques années, il a été élu deuxième meilleur joueur de la compétition derrière Phil Foden (au Mondial U17, en 2017, NDLR). Il a joué pour les U21 de l'Espagne, c'est un jeune du Barça, a joué à Dortmund et a été entre de bonnes mains avec Kompany à Anderlecht".