Bonne nouvelle pour Anderlecht: les Wolves n’ont pas de clause de rappel pour Fabio Silva

Son contrat ne comporte aucune clause permettant à son club de le faire revenir avant juin. Des doutes commençaient à grandir dans les tribunes du Parc Astrid : et si Wolverhampton pouvait rappeler le Portugais avant la fin de saison ?

Anderlecht a récemment eu un cas similaire. Prêté par Brighton, Percy Tau avait été rappelé par son club en janvier et avait donc quitté les Mauves en pleine saison, laissant un vide à son poste. À Anderlecht, on nous affirme qu’il n’existe aucune clause dans le contrat du joueur permettant de forcer un retour prématuré chez les Wolves. Le prêt de l’attaquant ne comporte pas non plus d’option d’achat.