Le coach des Young Boys connaît plusieurs anciens Mauves: "Je n’ai pas appelé Kompany ou Weiler"

Raphael Wicky Le jeune coach des Young Boys Raphael Wicky a joué avec beaucoup de Belges, comme Kompany, Van Buyten et Emile Mpenza à Hambourg, et avec René Weiler en équipe nationale. "Je n'ai pas appelé Kompany ni Weiler, sourit Wicky. René dit que le synthétique est un grand avantage pour nous ? Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Et Mazzù dit qu'on est favoris ? Cela peut être un petit jeu de sa part. On a tous les deux autant de chances de nous qualifier. Ce sera un match costaud." Le Congolais Elia Meschak est une arme dont Wicky va se servir. "Il a le sens du but et la vitesse. Si c'est le joueur le plus rapide que j'ai vu dans ma carrière ? Emile Mpenza n'était pas lent non plus (rires)."