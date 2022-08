Mercato: "Anderlecht veut Zirkzee"

Est-ce qu'Anderlecht compte frapper fort en cette fin de mercato en essayant de rapatrier Joshua Zirkzee (21 ans) ? Selon le journal Bild, souvent bien informé au Bayern Munich, Anderlecht a fait savoir au champion d'Allemagne qu'il s'intéresse au Néerlandais qui avait laissé une bonne impression au parc Astrid la saison passée. Le Sporting prétend ne pas (encore ?) avoir fait d'offre, mais ne nie pas qu'il est intéressé.

La vente de Sergio Gomez pour 15 millions € permet à Anderlecht de se bouger sur le marché des transferts. Même si le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat, son prix dépasse les 10 millions grâce à ses stats chez les Mauves (18 buts et 13 assists) et en U21 des Pays-Bas (7 buts et 3 assists lors des qualifications pour l’Euro). Mais Zirkzee a le potentiel pour être revendu beaucoup plus cher dans quelques années.

Si Anderlecht passe à l’offensive, il peut s’attendre à beaucoup de concurrence. Voici la liste des clubs qui ont été cités ces dernières semaines : l’Ajax, le PSV, Stuttgart, le Borussia Mönchengladbach, Augsburg, Southampton, Fulham, Bournemouth et Bologne.

L’intérêt d’Anderlecht peut paraître bizarre, vu que Fabio Silva cartonne et que Sebastiano Esposito est aussi venu renforcer les rangs des Mauves. Mais il s’agit de deux joueurs en location qui ne rapporteront rien (Anderlecht n’a pas d’option d’achat pour Silva). Zirkzee s’est toujours senti heureux à Anderlecht, même s’il détestait être remplacé à l’heure de jeu par Vincent Kompany.